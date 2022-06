Uma casa incrivelmente moderna

Se existe um tipo de projecto que nunca é demais mostrar é precisamente o de habitação. Todos nós no identificamos com este tipo de projectos pois é são os que se relacionam mais directamente com o nosso dia-a-dia. Uma casa será sempre uma casa, se for moderna e com detalhes de design únicos, melhor ainda!

Este é um projecto do conceituado atelier RDLM ARQUITECTOS ASSOCIADOS. Com mais de trinta anos de existência, esta empresa familiar mostrando-nos a ambivalência patente na profissão de um arquitecto. Desde a Arquitectura à engenharia passando pelo Design e Urbanismo, este atelier prova como de facto todas as áreas necessitam umas das outras para darem vida a uma obra de arte, como é o exemplo desta habitação espantosa, que de seguida irá ficar a conhecer.