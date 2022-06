Churrascos inesquecíveis, churrasqueiras à altura!

É sabido que actualmente o trabalho nos consome grande parte do dia e que os tempos livres são preciosos, por isso nada melhor do que apostar numa churrasqueira para tornar os seus fins-de-semana mais animados.

Com uma churrasqueira ou forno facilmente junta os amigos e os familiares para um convívio em sua casa. Seja uma churrasqueira de interior ou exterior, encastrada ou móvel, os seus tempos livres irão encher-se de mais qualidade com comida saudável e sorrisos para todos.

Todo o processo do churrasco, e os seus preparativos, demora tempo e deve ser cuidado com amor e carinho. Desde a compra dos ingredientes para o churrasco, até à preparação dos mesmos, compra do combustível adequado à sua churrasqueira e apetrechos indicados para comer, tudo requer o máximo cuidado, sendo que os convívios são muitas vezes descontraídos.

O churrasco pode ser casual ou semi-formal, e poderá até dizer-se que é mais frequente no bom tempo. Ainda assim, mesmo que viva em locais de clima menos ameno, as soluções de churrasco são variadas, e permitem já ter o gosto dos ingredientes cozinhados na brasa, dentro de sua casa, no aconchego do lar.

As churrasqueiras podem ser elétricas, a gás, pode utilizar-se carvão processado ou natural, ou podem mesmo utilizar-se a sempre presente madeira para preparar a sua especialidade. Dê asas à sua imaginação e prepare na sua churrasqueira peixe, marisco ou moluscos, carnes vermelhas suculentas ou brancas acompanhadas de boa fruta, ou ainda, grelhe vegetais. É um vale tudo e o acompanhamento também não é de descurar. Coloque na mesa um bom vinho branco a acompanhar o seu peixe ou tinto para as carnes, sumos naturais para as crianças, e você e a sua churrasqueira serão os reis da festa!

Desta forma queremos partilhar várias sugestões de diversos tipos de churrasqueiras para que em caso de dúvidas possa optar livremente, com conhecimento de causa, e já com água na boca.