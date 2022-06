6 tipos de casas modulares

É com reflexos que terminamos esta visita guiada, reflexo de beleza, de bom gosto e de vontade em adquirir uma casa modular. Uma casa dá-nos sempre maior liberdade do que um apartamento, além de ter o espaço exterior que tanto invejamos em dias quentes e solarengos. Se o seu sonho é ter uma casa na montanha então porque não apostar numa casa modular e refugiar-se sozinho ou com um grupo de amigos nos fins-de-semana ou outras férias.

É um projeto/sonho mais acessível do que uma casa de raiz. Esta casa modular fica nos Alpes suíços e foi erguida a 3256 metros de altitude, é de facto qualquer coisa de incrível, que deixa a nossa curiosidade a mil. Uma casa de turismo, para acolher alpinistas ou outros aventureiros. Uma casa ecológica e amiga do ambiente, que se submeteu graciosamente à arquitetura do local, às condições de segurança e ambientais, é composta por painéis solares, para retirar o máximo partido da energia solar, uma ideia sustentável. Esta casa modular é composta por 116 camas e um refeitório, se acha que precisa de marcar umas férias longe de tudo, então faça as malas!