Jardins Pequenos e Mágicos

Este tipo de aplicações pode ser utilizado no exterior, com outros vasos pequenos dentro ou com plantações directas em terra que possa colocar no vaso em si ou mesmo no interior. Crie o seu pequeno jardim dentro de casa, numa zona de separação entre divisões que lhe permita aplicar estes vasos pendurados em corrimão.

Outra solução que pode considerar aqui, juntamente com os vasos pendurados em corrimão, são os vasos aplicados no tecto para poder complementar com estes.

Crie o seu jardim pequeno com amor e carinho, direccionado para o seu aproveitamento preferido, e não se deixe intimidar pela falta de espaço: tudo conta para regar o seu espaço com amor.