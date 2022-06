Top 5 e os quartos!

E desta vez um projecto antes e depois em 2º lugar.

Uma casa de campo na Polónia convertido em habitação familiar é o tema do artigo de hoje. Quem gosta de passear ou viver no campo, certamente já reparou como é difícil manter as estruturas e as construções impecáveis. É preciso uma manutenção constante, se não as mesmas adquirem um aspecto deteriorado, parecendo completamente abandonadas. Com a maior parte da população a mover-se para as cidades, as casas da aldeia ficam à mercê do tempo. Nos dias de hoje, já começa a ser modarecuperar esse tipo de casas, celeiros ou armazéns. Dar-lhe uma segunda oportunidade e uma nova função é agora mais do que normal e projectos cheios de charme vão aparecendo.

Prepare-se para rever o artigo!