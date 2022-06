Ilhas para a cozinha

Se você é um fã do minimalismo por excelência, de certeza que vai adorar esta cozinha dos designers de Oxford Cucucine. As bancadas surgem em diferentes camadas numa plena concepção pós-moderna, mantendo a simplicidade do desenho e da geometria. A iluminação existente é reflectida no pavimento e nas portas. A cozinha inteira parece estar envolvida com um brilho dourado, tendo a bancada é o resultado de todo um desenho minucioso, neste caso, no projecto de iluminação para este espaço.