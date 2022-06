Decorações que nunca saem de moda

Hoje em dia já é possível viver calmamente cada lugar único, pessoal e importante em nossa casa, tornando-os especiais quando conseguimos tirar todo o proveito do seu espaço e dos seus elementos. Desde das salas aos quartos, cada um tem o que mais precisamos: o silêncio para relaxar ou trabalhar. Actualmente, são as cores e os materiais que transformam estes espaços da nossa habitação e perante uma grande variedade de revestimentos, podemos decorar os nossos espaços com estilo e elegância, usando tintas, madeiras, plástico, cerâmicos e até vinil. Por exemplo, os quartos pequenos tendem a ser mais acolhedores e, acompanhando esta tendência, o design veio contribuir para o aumento da qualidade e do conforto destes espaços, ou por outro lado, a cozinha é o coração da casa e aqui poderemos passar muito tempo a socializar e a descobrir novos pratos saborosos! Explorámos cada vez mais e com a ajuda dos designers que actualmente trabalham para encontrar soluções inovadoras e criativas para o seu quarto. Com um desenho clássico ou moderno, hoje em dia há um leque variado de diferentes opções.