Preparativos para trabalhar a partir de casa

É sabido que 70% do nosso corpo é água, por isso a hidratação é fundamental. Se aliarmos à hidratação aquele sabor perfeito do chá temos a combinação ideal para algumas horas de concentração enquanto trabalhamos a partir de casa. A sensação de tranquilidade transmitida através do chá ajuda a concentrar, e se escolher algo mais forte em teína como o chá preto, ainda conseguimos ter aquela energia extra, tão necessária ao trabalho.

Seja o chá simples ou com ervas aromáticas, com ou sem gengibre, tenha sempre uma chaleira quente pronta a servir para acompanhar o trabalho. Na verdade, o chá pode funcionar como calmante e não só! Os chás diuréticos ajudam a que as toxinas do nosso corpo não se acumulem com as muitas horas que passamos sentados, e obrigam-nos a levantar frequentemente para deslocações à casa de banho o que ajuda à circulação das nossas pernas.