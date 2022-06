10 ideias para decorar a sala de estar

Vestir as paredes numa sala. Com quadros, pratos antigos, molduras com fotografias, telas ou outros elementos. Pode optar por um pendurá-los de forma intencionalmente desordenada e assimétrica com tipos de imagens e molduras diferentes ou, por outro lado, preferir que se entendam umas com as outras no que a isso diz respeito. É uma ideia que proporciona identidade à vossa sala de estar. A música diz “de quem eu gosto, nem às paredes confesso” e nós concordamos porque, neste caso, ela diz muito sobre nós.