Vamos decorar um quarto de bebé?

Quando decoramos um quarto para bebés, tendemos a preocupar-nos bastante com o seu bem-estar e o seu conforto. E é normal – afinal é o nosso rebento e só queremos que esteja o melhor possível. Mas, não nos podemos esquecer que as mamãs também precisam desse mesmo descanso e de toda a plenitude.Quantas horas não passa um mãe com o bebé ao colo? Seja a dar de mamar ou apenas a dar mimo? Uma cadeira de baloiço, como a da imagem de uma decoração do Tiago Patrício Rodrigues, pode ser uma excelente aposta para as horas de embalar e de sono. E mesmo que nos primeiros tempos não esteja no quarto da criança, pode sempre utilizá-la no quarto dos pais como recurso nas noites de pouco sono. É gira, um bom elemento decorativo e que, de certeza, se enquadrará bem em qualquer divisão da casa!