Ter uma Casa de Madeira

Quem nunca sonhou ter uma casa na árvore?… Poder subir às árvores, ter aquele espaço quase que secreto onde todas as brincadeiras eram guardadas dos adultos e quase escondidas. No Rebelo Andrade Architectural and Design Studio resolveram pegar nesse sonho de criança e levá-lo a todo outro nível ao construírem a casa da imagem.

É claro que tudo isto vai além do sonho de infância, mas transportava-o, facilmente, para os dias de hoje! Quem não? Esta está integrada no conecto do Parque Natural de Pedras Salgadas e é algo simplesmente maravilhoso, numa combinação com a natureza que quase nos dá a ideia de estar a esconder-se por entre as árvores.