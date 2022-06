Construa por si próprio!

Hoje em dia, um dos grandes problemas com que nos deparamos na decoração de uma casa é o dinheiro que teremos de gastar para que a casa fique ao nosso gosto. No entanto, esta ideia de que para ter uma casa bem decorada temos de gastar muito dinheiro começa a mudar. A verdade é que cada vez mais existem soluções originais e amigas do ambiente para reaproveitarmos objectos, muitos deles que nos são muito familiares, tornando-os decorativos e alguns até funcionais. Por vezes estamos a passar na rua e vemos encostado a um caixote de lixo um banco que arranjadinho seria a mesa de cabeceira perfeita. Então… Porque não sair do carro, colocá-lo no porta bagagem e arranjá-lo? Bastaria lixar, pintar e voilá! Uma mesa de cabeceira nova por tão pouco dinheiro. Este é apenas um exemplo que nos surgiu. Neste artigo iremos apresentar mais 10 exemplos por isso, se está curioso com as ideias que propomos, continue a ler!