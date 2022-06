6 soluções para a criação de trilhos no seu jardim

As pedras utilizadas em bruto, sem tratamento, são uma segunda opção fácil de aplicar e com resultados excelentes, no que toca à decoração do seu jardim. Não só dá ao espaço um ar mais rústico e natural, como ainda só tem que as colocar no chão (se forem muito altas, opte por enterrá-las de modo a ficarem só com a superfície plana visível) e deixar que a Natureza faça o resto! A relva crescerá naturalmente ao redor das pedras, formando um caminho perfeito. No entanto, este tipo de pavimento pode revelar-se falso se as pedras estiverem muito afastadas entre si ou se forem irregulares ou escorregadias. Tal como na nossa primeira sugestão, tenha em atenção o tipo de pedra que escolhe no momento da sua decisão final.