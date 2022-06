Arquitectura moderna ou casas de sonho?

As casas de apenas um piso têm uma classe única. São baixinhas, estendem-se em comprimento e largura e permitem-nos fazer uma espécie de deambulação dentro do conforto do lar. Com acesso directo à área envolvente da casa, com uma arquitectura simples e minimalista e com um toque de modernidade acabam por cumprir todos os requisitos. Não havendo tanto espaço para serem obras arquitectónicas demasiado arrojadas tornam-se no tipo de casa mais consensual e que regra geral agrada a maioria. O que pensa? Seria esta a sua casa? Ou se de uma casa moderna se tratasse, gostaria de ter algo que quebrasse com todos os paradigmas clássicos?