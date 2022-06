Mesas de jardim – é claro que sim!

Quem não gosta de tomar uma refeição no jardim quando os dias são bons para isso, não é só nos dias quentes de verão que podemos usufruir desta mobília, mesmo no inverno há dias com o clima ameno e nada melhor que ir até ao seu espaço verde e desfrutar de uma boa refeição por lá. Traz mais tranquilidade e sossego, demoramos mais tempo à mesa, conversando e bebendo um copo de vinho. É bastante agradável. Pode ser com a pequena família lá de casa ou mesmo numa jantarada com amigos e familiares.

Nós por cá adoramos jantar fora de casa, mas dentro dela, é relaxante, a verdura, o clima, os sons da natureza, o céu azul que vamos vendo escurecendo, ao brilho das estrelas que vamos contemplando. Momentos e sensações que dentro da sala de jantar não se poderiam sentir e contemplar. A mesa de jardim poderá servir de mesa de escritório também, quando queremos arejar ou trabalhar com outra inspiração…

Existe uma grande diversidade de mobiliário de jardim, vários tamanhos, materiais e características, hoje iremos falar das mesas, mostrando-vos várias ideias e modelos e quem sabe que quererão jantar numa delas no vosso jardim.

O tour do jardim é por esta via, sigam-me!