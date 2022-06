Peças essenciais para o seu jardim!

Ainda no seguimento da fotografia anterior, continuamos no mesmo espaço exterior decorado pelo atelier MUDA HOME DESIGN. Desta vez para falar de outro assunto: as mesas de apoio. A que se via na fotografia anterior, era muito baixinha e de verga; já a desta fotografia é mais alta e perfeita para pôr uns peticos, um copo com cocktail ou uma revista ou livro. Mais uma vez, as cores utilizadas enquadram-se muito bem.