Fantásticos aparadores para a nossa sala

As vitrinas estão a passar um pouco de moda e estão a ser substituídas pelos aparadores, também um móvel de sala, mas que não expõe de forma visível o que lá temos através dos vidros que deixam transparecer. Estes móveis da sala são mais clean e não requer tantas preocupações com as limpezas, lembro da minha mãe preocupada com as dedadas da vitrina, este móvel é de todo o meu estilo. São giros, com estilo e tendência, complementa a mobília lá de casa pela sua estrutura imponente, mas baixa, arruma a loiça e toda a tralha. Há para todos os gostos como iremos ver, até se escolherem um com muita cor, será o destaque de toda a sala.

Na banca de cima é como um expositor, podemos colocar detalhes que não ficam em vão, velas, fotografias, flores ou tantos outros, é deixar fluir a imaginação. É muitas vezes o suporte da mesa da sala, por ficar perto dela, em dias de festa e com casa cheia, podem fazer dela a banca das sobremesas, e com esta ideia já ficamos babados!

Mas sigam-me nesta banca, pois tenho as dez sobremesas mais apetitosas e não ficarão indiferentes à pinta de cada uma e de certeza haverá uma que será a vossa tentação.