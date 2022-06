10 quartos de espírito juvenil!

Sabemos que os jovens ou as crianças adoram passar tempo no seu quarto, é o refúgio deles, é o espaço da casa onde é realmente só deles. Lá sentem-se bem, podem estudar, como brincar, navegar na internet ou jogar uns jogos, ouvir música, ler um livro, descansar e mesmo dormir. Para que esse tal ninho seja aconchegado, confortável e apetecível, é importante criar um espaço onde possam sentir-se bem e quebrar a linha do quarto infantil que outrora tinham, para um quarto juvenil, podem muito bem readaptar os móveis e acrescentarem umas peças mais modernas, como abaixo iremos descobrir.

A decoração terá de ser feita em parceria com o jovem, é importante que aquele espaço seja a sua marca, deixá-los identificarem-se, mesmo que nos possa parecer incoerente e com pouco gosto. Todos de nós olhando para certas coisas da nossa juventude pensa que como foi possível gostar daquilo, não é verdade? Mas foi fulcral para nos marcar e afirmar como pessoa, mesmo que seja aquele cartaz das boys band ou da modelo colado na porta do quarto, tudo faz parte, por mais estranho que possamos achar.

Hoje, o espaço é deles, mas têm licença para entrarem, não se esqueçam é de bater sempre à porta!