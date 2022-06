Como decorar uma Sala de Estar

… é aquele que nos faz olhar para baixo mal entramos na sala. Não precisa de ser gigante nem de ser ultra diferente. Basta realçar-se da decoração, ser chamativo e coordenar com tudo o resto. Voltando ao conforto, é aqui que vamos querer estar descalços, brincar no chão com as crianças ou até sentar quando temos demasiadas visitas em casa. Queremos algo que espelhe conforto e que, acima de tudo, seja giro! Um tapete cheio de cores e vida, com padrão animal, com uns desenhos e tons mais clássicos, cheio de pêlinho muito confortável aos pés, que ocupe o chão total da sala… São imensas as opções que têm para jogar com tapetes. Decerto que encontrarão alguma que vos encha as medidas!