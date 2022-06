Leia isto antes de mudar os seus móveis de casa de banho

Grande parte dos casais tem que dividir a casa de banho. O drama. O horror. A tragédia. Por norma, as mulheres têm todos e mais alguns produtos que ocupam todo e mais algum espaço. Mas os homens – sim, vocês não se escapam – também estão cada vez mais vaidosos e já acumulam todo um mundo de produtos. Como não queremos que o “e viveram felizes para sempre” acabe em “bati-lhe com a escova de cabelo”, sugerimos que opte por dois lavatórios diferentes, cada um com o seu devido espaço. Eu cá, tu lá. É esse o mote e as barreiras inultrapassáveis. Esta luxuosa casa de banho, de charme italiano, é um bom exemplo disso. Os lavatórios são em preto matizado e num formato redondo o que contrasta com as linhas quadradas dos espelhos e do armário. A cor escolhida para as portas do móvel cria uma ilusão de óptica, fazendo com que se fundam com a parede.