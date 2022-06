homify 360º Um ''Ovo'' sustentável!

Hoje trazemos-lhe um projecto muito especial. Um projecto único, distinto, contemporâneo e interventivo, pronto para descobrir?

PAD Studio é um atelier britânico reconhecido e recentemente distinguido pelo Royal Institute of British Architects (RIBA) como 'Emerging Architect of the Year – 2014'. Esta equipa entusiasta de arquitectos e designers, são apaixonados pelo eco-design, isto é, acreditam profundamente que todos os espaços onde vivemos, trabalhamos e crescemos, podem ser incrivelmente estéticos, únicos, e ainda assim, sustentáveis!

Nós partilhamos da mesma opinião e por isso o projecto que lhe trazemos hoje, é daqueles que nos deixa com vontade de fazer as malas e partir. Por um mundo mais consciente, pela procura de uma vida mais simples e feliz, e pelo conhecimento de novas possibilidades e alternativas face ao mundo em redor!

Apresentamos-lhe o Exbury Egg, uma cápsula auto-sustentável, concebida com o objectivo de ser uma habitação/espaço de trabalho para o artista Stephen Turner, que aceitou o desafio de ali viver num período de 365 dias, com o objectivo de desenvolver uma pesquisa sobre o estuário do Rio Bealieu, New Forest, que actualmente se encontra ameaçada devido ao aquecimento global. Este projecto foi concebido em colaboração com o atelier SPUD group, e com o artista Stephen Turner.