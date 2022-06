Lareiras no top dos tops

Ter uma lareira na nossa sala tem um significado diferente de há cinquenta anos atrás, onde o mero efeito era aquecer e produzir calor num só espaço da casa ou produzir água quente para o banho. Hoje, a lareira é uma peça de arte dentro da nossa sala, é imponente e dita o estilo que temos para a nossa casa, há tantas, de diferentes formas e feitios, do ecológico ou cheio de estilo, é importante sabermos escolher aquela que se conjuga com todo o ambiente, desde o estilo tradicional ao design mais vanguardista.

Porque queremos uma lareira?

Ela transmite luz, calor, fantasia e aconchego num dos espaços da casa que mais gostamos, a sala. É mais no inverno que a sua luz se acende, no verão temos tanta luz e calor que não sentimos essa necessidade, mas a lareira fica no decor, até com umas velas lá dentro cria um efeito. Atualmente, as lareiras são bem tops não deitam fumo para fora e acumulam o calor para se expandir na sala ou noutras divisões, aquece a casa e cria um ambiente tão mágico que só de pensar apetece os dias mais frios de inverno, para olhar para a lareira dos meus pais e verem os paus queimarem, é a melhor novela!

Não tenham medo do fogo e sigam-me neste jogo, tenho a certeza que uma delas criará a tal chama…