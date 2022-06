6 dicas de casa para idosos

Numa casa para idosos, exige-se também portas de correr, dado que facilitam a deslocação pelas diferentes áreas da casa. Além disso, podem estar sempre abertas, permitindo a fácil circulação, não sendo necessário estar sempre a abrir e a fechar portas.

Nos meses mais quentes, pode deixar as portas de correr abertas. Os raios de sol entrarão também com mais facilidade. Por outro lado, as portas de correr não ocupam espaço no interior da casa, uma vez que deslizam numa calha. Menos um obstáculo no caminho…