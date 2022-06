6 Indispensáveis Regras de Ouro Para Quem Tem Animais em Casa

Bem sabemos como, por vezes, uma boa poça de lama pode lançar um apelo tão forte que qualquer cão se vê impossibilitado de contrariar o chamamento! Se já lhe aconteceu isto, apostamos tudo em como desejou ter planeado melhor o pormenor do banho do seu patudo – estamos correctos? Pois bem: quando adoptar um cão, lembre-se que ele também vai precisar de banhos (não tantos como nós, mas pelo menos uns três anualmente – se se portar bem, caso contrário, podem ter que ser mais). Assim sendo, veja quais as condições que a sua casa de banho oferece. Dependendo do tamanho do cão, pode precisar apenas do lavatório ou de um bom poliban. Embora haja alternativas (como levá-lo a uma pet shop que tenha serviço de higiene ou lavá-lo no quintal com a mangueira), lembre-se do conforto de ambos e pense em tornar este momento num momento divertido e não traumatizante para o animal.