Destinos para férias: Aqui vamos nós!

Sabemos que esta é a altura do ano mais esperada pela grande maioria de nós que no último mês de trabalho já só tem um pensamento: férias! É cada vez maior o número de pessoas que prefere dar uma boa sacudidela à rotina e opta por destinos de férias alternativos. A costa, a praia, a sol e o mar muitas vezes passam por não ser a opção de férias de muitos.

É sabido que os meses de verão são geralmente mais complicados para marcar férias uma vez que muitos dos destinos de praia estão cheios e mais caros, mas se for essa a sua preferência, só tem que marcar com antecedência e poupa-se a trabalhos. Para quem não faz questão da praia – como destino de férias – existem alternativas como o turismo rural em casas de montanha para arrendar, destinos específicos para os amantes de uma actividade mais radical ao ar livre ou mesmo destinos que têm apenas escrito “bem-estar” no folheto.

O importante é que a escolha do destino seja adequada às expectativas de todos, quer seja da família, do grupo, ou até mesmo sozinho, e que haja tempo para descansar, conversar, relaxar, brincar, e sentir aquela sensação de que realmente conseguiu desligar a ficha durante o seu retiro, independentemente de qual seja o sítio, ou as actividades disponíveis no local.

Uma vez que somos únicos – e que cada vez mais o queremos ser – os gostos para os destinos de férias são variados. Querendo desmanchar já todos os problemas na escolha, sugerimos-lhe cinco opções para as suas férias, sejam elas no tão quente verão ou em qualquer outra altura do ano!