6 passos simples para planear a sua cozinha!

Uma questão muito importante a definir ao decorar a sua cozinha é a cor predominante. A verdade é que a maioria das cozinhas têm como cor predominante o branco ou o preto e que as cores mais fortes surgem nos detalhes. Já se começa a ver-se mais também cores como o vermelho. No entanto, o branco será, quase sempre, a cor que resulta melhor, por ser uma cor clean, que se adapta a qualquer situação, luminosa e simples. No projecto que lhe mostramos, do atelier Concepto Taller de Arquitectura, vemos como é interessante como mesmo estando uma parede toda pintada de preto, esta cozinha continua a ser luminosa. A parede é original por funcionar quase como um quadro a giz, que dá para colorir ou não, consoante o gosto de cada pessoa. Uma autêntica parede personalizável. A sugestão feita são desenhos de determinadas plantas que se utilizam na culinária e escrever os repectivos usos. Os pequenos detalhe a verde resultam muito bem e combinam na perfeição com a mobília branca e a porta de madeira castanha escura.