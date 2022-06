10 mandamentos para casas de luxo

Ora, o luxo é precisamente uma abordagem personalizada a uma solução de design, seja qual for a escolhida. Quer-se com isto dizer que um projecto para uma casa de luxo, deve contemplar uma base que esteja firmada na resolução de problemas da forma mais elegante e com um toque pessoal. Este projecto da FACUNDOARANA ARQUITECTO & ASOC. retrata isso mesmo, apostando num amplo espaço comum que graciosamente engloba sala de jantar e cozinha, ao estilo kitchnet, com uma generosa sala de estar bem ali ao lado, permitindo uma grande mobilidade para os dias que se recebe muita gente em casa! Destaque no contraste da utilização das madeiras de cores térreas e a iluminação moderna, que nos remete para um ambiente bem quente e acolhedor.