homify 360º Cliff House

A cozinha obedece a uma premissa moderna de open space, abrindo-se para a sala de jantar e de estar. No cento existe uma peça especial, uma ilha. Especial porque esta ilha é móvel, podendo assim deslocar-se consoante a necessidade dos seus utilizadores! Neste sentido permite-se uma grande versatilidade compositiva neste espaço que é o de confecção e refeição, podendo adequá-lo consoante o número de pessoas e o espaço necessitado. Consideramos este um dos pontos mais relevantes, e que de facto, distinguem esta cozinha, que permite a liberdade de manipulação espacial. Todas as questões de arrumação foram resolvidas com um móvel que acompanha toda a extensão da parede da cozinha. São estes factores que contribuem para a sensação de um ambiente eminentemente industrial, que no geral, caracteriza esta habitação, no seu interior.