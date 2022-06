A casa perfeita para o Verão perfeito!

É com o objectivo de aproveitar o Verão ao máximo que lhe trazemos um projecto que certamente o irá fazer sonhar e viajar. A habitação, que lhe iremos mostrar, situa-se em Tulum no México, e é um projecto dos arquitectos Specht Harpman. Segundo os arquitectos, esta casa foi concebida com o objectivo de enquadrar os seus habitantes num ambiente naturalmente luxuoso, proporcionado pela natureza envolvente.

Uma característica, realmente relevante, deste projecto é a sua auto-sutentabilidade. É verdade, esta habitação é a prova viva de que é possível construir projectos sustentáveis e arquitectónicamente divinos! A cobertura da casa está coberta de painéis foto-voltaicos (painéis solares) aproveitando assim, a energia solar para abastecer toda a habitação. Ao mesmo tempo, esta cobertura armazena água da chuva que depois é filtrada e utilizada.

Pronto para descobrir um lugar perfeito de sonho e descanso?