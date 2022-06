homify 360º Uma casa moderna num lugar perfeito!

A casa de banho é iluminada e espaçosa. Arriscamos afirmar que a peça mais especial deste local é de facto, a banheira com um design único e distinto. Posicionada imediatamente em frente a uma janela, a banheira permite uma interacção única e uma sensação próxima, de contacto com a natureza, permitindo uma grande paz interior e sensação de relaxamento. Graças a toda a vegetação envolvente, e à posição de contiguidade com o rio, o utilizador desta divisão não precisa de se preocupar com questões de privacidade! Paz, tranquilidade, privacidade e contacto com a natureza são as características que tornam esta casa-de-banho num lugar ideal para relaxar!