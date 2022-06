10 escadas originais para a sua casa!

As famosas e tão debatidas escadas em caracol. Uns não gostam nada, outros adoram! Na homify achamos que esta solução resultou perfeitamente. O facto das escadas serem revestidas do mesmo material do chão, com a protecção em vidro transparente e serem em caracol enquadra-as no resto da decoração e transmite modernidade. Para além disso, não ocupam tanto espaço da divisão – esta que engloba cozinha, sala de estar e sala de jantar.