Antes e depois: edifício antigo vira mansão contemporânea

Como pode ver, os profissionais decidiram deixar o antigo verde das paredes mas com um tom ligeiramente mais escuro, conectando-se ao azul e ao dourado em refinadas tiras de papel de parede.

Aproveitou-se o alto pé direito e levou-se quase os armários a tocar no tecto. Com o auxilio de uma escada é possível chegar com facilidade às prateleiras superiores. O ambiente continua de atmosfera caseira mas muito mais contemporâneo e actual.

Gostamos do uso da mesa de apoio em madeira e de estilo minimalista e que no entanto encaixa no estilo antigo presente na poltrona, na carpete…