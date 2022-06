homify 360º – Nova vida em habitação do séc. XV

Nesta perspectiva torna-se ainda mais perceptível a clara distinção entre a beleza etérea do antigo, e a vitalidade do novo. A altura proporcionada pelo novo telhado permite a criação de um duplo pé-direito que alberga, no piso superior, um quarto. O novo telhado mantém uma linguagem tradicional no entanto, torna-se extremamente moderna no seu design e materialidade. Antigamente este era o local da ruína, imagine a nova configuração num lugar que à partida não parecia ter muito a oferecer.

A escadaria que faz o acesso ao quarto suite, foi concebida com a mesma materialidade do pavimento, conferindo assim, uma unanimidade geral ao lugar e contrastando com as fortes paredes maciças de pedra.