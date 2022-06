Bungalow dos anos 60 transformado em habitação ultra moderna

Como já referimos várias vezes, a diferente de um projecto e de outro está sempre no nível de detalhe aplicado no mesmo. Logo, neste caso, a escada além de funcional, é também um elemento escultórico e decorativo, fazendo-se sobressair. A sua forma ligeiramente em caracol, com degraus em madeira de cor clara e paredes maciças brancas em conjunto com os 6 globos luminosos formam este espaço privado em algo bem moderno e contemporâneo.