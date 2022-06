10 ideias para mesas-de-cabeceira!

De todas as divisões da casa, o quarto é aquela a que queremos sempre dar muita personalidade por ser a nossa divisão da casa, só nossa. A peça de mobiliário que, geralmente, mais espaço ocupa é a cama. E a acompanhar esta peça que é o centro do conforto da nossa casa vem a mesa de cabeceira. Uma pequena mesinha – que não tem sempre de ser uma mesa – que serve para nos auxiliar. Seja para pôr um livro, um candeeiro, um despertador, um rádio, uma revista, um copo de água – dá sempre jeito ter uma. As primeiras mesas-de-cabeceira eram peças de mobiliário com uma pequena porta onde se guardava o penico. No entanto, ao longo do anos, têm surgido as mais diversas e originais mesas de cabeceira. Hoje a homify mostra-vos 10 exemplos de mesas-de-cabeceira fantásticas, funcionais e algumas muito fora do vulgar! Vai ficar com vontade de repensar a organização deste pequeno apoio do seu quarto!