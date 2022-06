5 elementos chave para uma casa rústica

Desde que nos conhecemos como individualidades, nutrimos uma especial e por vezes indefinida atracão por espaços rústicos e romantizados. Naturalmente, esta espelha-se muitas vezes nos nossos gostos pessoais e revela-se por vias decorativas no espaço a que calorosamente chamamos lar. Com a actual tendência de viver mais o seu espaço, aliada a uma ideologia de reutilização de materiais ou da recuperação de artigos decorativos antigos, é inevitável reconhecer o cenário de ambiente rústico e natural que afinal nos é tão familiar. Há qualquer coisa de terreno na utilização de materiais naturais, sejam pelas cores, texturas e cheiros que nos proporcionam momentos de relaxamento e plenitude com o espaço que nos rodeia e onde, em breve análise, passamos afinal grande parte das nossas vidas.



As casas rústicas pode ser mobiladas com móveis mais contemporâneos e uma decoração mais arrojada, dando espaço para a apreciação de um estilo híbrido rústico moderno. Independentemente do seu gosto e da sua preferência, estes são os cinco elementos que, quando respeitados, irão ajudar a que a dar à sua casa o toque tão natural que procura.