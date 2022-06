A luz correcta num ambiente empresarial!

A OHM, já com mais de 10 anos de experiência, aposta em produtos de marcas de renome, com design moderno e apelativo. Repare como ao longo do balcão apostou-se em luminárias suspensas de abajur preto e as mesmas marcam a zona e ainda iluminam de forma mais pessoal toda esta zona.

Como apenas estas não seriam suficientes, em toda a extensão do espaço foram embutidos focos no tecto. A iluminação deve portanto, estar de forma harmoniosa com todo o projecto decorativo, integrando-se naturalmente com os vários espaços.