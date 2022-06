Apartamento contemporâneo com forte presença do passado

A ARCHI+ é uma equipa portuguesa multidisciplinar direccionada para a área de arquitectura e interiores. fazem diversos tipos de projectos, desde projectos chave na mão , a remodelações e ainda a consultoria de na área de Feng Shui. Resumindo, apresentam os seus serviços especializados e adaptam-los às ambições e necessidades de cada cliente.

Vamos então deambular por este apartamento não mobilado localizado na capital.

Esta divisão cheia de luz provavelmente corresponderá à sala de estar e já aqui são perceptíveis algumas marcas do passado: as janelas apesar de duplas e de boa qualidade, são a cópia do desenho das antigas; as portadas em madeira com molduras são uma característica típica de prédios antigo, já que persianas não eram comuns; o pavimento em soalho de madeira clara é o original e apenas sofreu um tratamento de polimento e envernizamento (as ripas eram maciças e continham um comprimento e uma espessura bem generosa); pé direito duplo; paredes com molduras desenhadas.