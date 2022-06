Apartamento pombalino adaptado aos dias de hoje

Já na imagem anterior teve oportunidade de ver uma das carpintarias feitas à medida do espaço. Em madeira pintada de preto, uma estante completou o espaço e também alegrou e criou muito mais arrumação. Claro que o seu estilo minimalista contrastou muito com o piso em madeira original e com as detalhadas grades na varanda.

As carpintarias adaptadas às necessidades dos clientes tornou-se a essência do projecto ao tentar conjugar tudo num conceito coeso e moderno.