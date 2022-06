A decoração tropical que o faz sonhar acordado!

Mal começa a Primavera os dias ficam mais compridos, logo, a vontade de os passar ao ar livre aumenta. As varandas voltam a estar operacionais e os jardins depressa ganham nova cor e planeamento. Seja de dia ou de noite, o espaço tem de estar preparado com luz para que seja conseguido aproveitar o espaço de igual forma. Para tornar tudo mais acolhedor e, quem sabe, até misterioso, que tal apostar em lamparinas e velas? Estes dois modelos são funcionais e ainda têm o aspecto mais giro de todo o sempre. As cores pastel relaxam e a alça facilita o transporte do interior para o exterior.

As almofadas que criam cenário são outro objecto que não pode faltar, seja em cadeiras ou mesmo no chão. O degradé está na moda e nesta marca nada passa ao lado.