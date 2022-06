Apartamento com preocupação ecológica

Ainda numa outra perspectiva da cozinha podemos ver como todo o espaço parece limpo e arejado. Muito se deve, claro, à sensação criada pelos móveis baixos e não pelos típicos armários do chão ao tecto em cozinhas. Com a falta de arrumação compreensível com a escolha deste tipo de desenho e planeamento, a parede à esquerda foi totalmente dividida em prateleiras para a arrumação de alimentos, garrafas e mini electrodomésticos. No tecto, calhas e fotos direccionais não descuram a boa iluminação artificial do espaço. Duas cadeiras altas proporcionam momentos de refeições rápidas nesta bancada de pedra negra.