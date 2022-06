Antes e depois: espaço vazio transformado em cozinha de design

Este era o aspecto com que se deparam os profissionais mexicanos quando foram chamados ao local. Um espaço não muito avantajado em relação ao tamanho mas com potencial para ser aumentado e o melhor de tudo, com grandes janelas para o exterior.

Os donos do espaço queriam arriscar e conseguir um ambiente totalmente diferente do que alguma tinham tido. Assim sendo, deram algumas dicas e frisaram o que não queriam mesmo. Assim, com dicas e com boas direcções o resultado conseguiu surpreende-los pela positiva.