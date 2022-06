Charmoso Restaurante no Centro de São Paulo

Se passasse neste passeio de calçada tipicamente portuguesa teria curiosidade de entrar? Questionar-se-ia sobre que tipo espaço é? Eu sim! Queria logo entrar e tirar fotos, mas isso sou eu que tiro fotos a tudo e toco e dou palmadinhas em todos os materiais, ou não fosse eu designer de interiores, mas adiante.

A entrada é totalmente de estilo moderno com grandes toques do movimento industrial. As grandes zonas em vidro emolduradas por caixilharias pretas são bastante marcantes e deixam, com facilidade, adivinhar o interior. As calhas de iluminação com pontuais focos direccionais permitem a iluminação correcta da fachada e ainda proteger de certa forma a zona mais próxima da fachada, quem sabe até para uso de esplanada durante o Verão.