Yami, o café que vai querer conhecer!

Não é uma casa, um apartamento nem muito menos um lugar privado. É sim, uma café especial localizado no Brasil no bairro de Rio Branco. As suas cores e design interior irão conquistá-lo numa primeira visualização. Foi numa antiga habitação deste bairro, que a sua restauração permitiu a criação deste charmoso café inspirado na arquitectura japonesa e escandinava.

Claro que remodelações e requalificações têm sempre o inconveniente de não ser possível alterar por completo a estrutura da mesma. Assim sendo, e devido ao curto prazo de entrega deste projecto, o desafio conseguiu ser superado e a solução é arrebatadora. De um espaço habitacional rapidamente apareceu o lado mais social e público, come este café - Yami. Especial atenção para o amarelo, a cor do sol que tem o poder de nos deixar logo bem dispostos quando em contacto com a mesma. Preparado?