Móveis modernos made in Portugal

Prepare-se para dividir atenções com esta peça, sempre que receber visitas em casa! De porte majestoso, este aparador não deixará ninguém indiferente em nenhuma divisão!

O aparador, no exterior e no interior, está forrado com tecido e com pele. Além disso, possui vários detalhes aplicados em latão e com acabamento de bronze. Repare bem nos detalhes dos pés deste aparador! E o que dizer do design dos puxadores? É nestes pequenos (mas grandes) detalhes, que a qualidade e a excelência da Larforma se evidenciam!