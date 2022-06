Estilos de aparadores para a sala de jantar

Não confunda o prazer de mostrar as suas peças favoritas, com exibicionismo! Se assim fosse, não haveria museus e a Monalisa jamais estaria no Louvre. Se gosta dos seus pratos ou se acha que os seus copos merecem mais do que estar fechados, arrisque num aparador com uma vitrina. Há várias opções, que vão desde as cristaleiras mais pomposas, aos aparadores mais minimalistas – como é o caso deste charmoso aparador cinzento!