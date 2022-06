10 tipos de tapetes para a sua casa!

Wools of New Zealand

Wools of New Zealand

Falando de casas com mais de um piso e, por isso mesmo, com escadas, temos procurar uma tipologia específica de tapetes. Sendo as escadas uma zona de constante passagem, deve ter um tapete também. Tapetes para escadas devem ser muito compridos e a sua largura deve variar consoante a largura das próprias escadas. Deve ter-se em conta que, por ser uma zona de circulação, o tapete não deve ter uma cor muito clara porque, inevitavelmente, irá sujar-se e não pretendemos que se tenha de lavar todas as semanas. O tapete da fotografia adequa-se perfeitamente à decoração e adapta-se perfeitamente aos “altos e baixos” das escadas, devido à sua espessura e material.