Uma renovação de charme

Se havia coisa que esta casa não tinha à partida era falta de estilo. Aliás a sala, com as suas madeiras antigas, estilo vintage, no teto e as suas altas janelas de portadas amplas, tinha um charme antiquado que a tornava deliciosa. No entanto estava longe de cumprir com as necessidades mínimas da vida moderna… As madeiras em geral estavam em bastante mau estado e o isolamento era inexistente. Apesar disso este espaço apresentava-se como um desafio de superação para o autor do projeto, que foi espetacularmente bem conseguido, como veremos a seguir.