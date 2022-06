Ideias para mobilar apartamentos pequenos

Para o artigo de hoje trazemos-lhe ideias para mobilar o seu T1 sem que olhe para ele como se de um ovo se tratasse, de tão cheio que pode ficar. Há imensas possibilidade de torná-lo acolhedor, prático e funcional, sem que para isso tenha que abdicar de mobiliário que gosta e que quer ter presente na sua vida.

Em qualquer casa, é preciso arrumação e espaço para circular. Além disso, há coisas que não podemos dispensar, como uma cama, uma mesa com cadeiras/bancos ou até mesmo um sofá ou algo que nos sirva de encosto quando chegamos ao final do dia a casa, cansados e apenas com vontade de parar e relaxar cinco minutos. Portanto, e sem dispensar o que consideramos essencial, vamos dar-lhe algumas dicas para optimizar o espaço que tem.

É importante que, antes de passar à leitura integral do nosso artigo, tenha consciência que, no final, a área útil do seu apartamento será igual (ou muito semelhante) à área inicial. Não há milagres e nem com pó mágico conseguimos aumentar o espaço… mas prometemos-lhe criar uma sensação de ampliação do mesmo!