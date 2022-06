Especial armários de cozinha

O que os olhos não veem, o coração não sente. E quão forte bate o seu coração por ver o caos instalado na sua cozinha com os convidados mesmo a chegar? Já imaginou se pudesse, simplesmente, deslizar duas portas e, como que por magia, fazer desaparecer a confusão que ficou do jantar? Sem vestígios, mesmo para o melhor Sherlock Holmes. Aqui, a parte prática junta-se à estética. Em apartamentos pequenos, em que cozinha, sala-de-estar e quarto coexistem numa assoalhada, pode ser a solução perfeita para separar áreas. Afinal de contas, ninguém quer adormecer a olhar para as frigideiras. Do ponto de vista arquitectónico, é um detalhe moderno, elegante e perfeitamente adequado à vida acelerada dos dias que correm.